Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

Об этом сообщает infox.ru.

По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый российский генерал, который ранен в САР.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили «Фонтанке» 3 марта в 56-м отделении госпиталя.

Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.



«Фонтанка» запросила официальный комментарий у пресс-службы Западного военного округа.

Войска запрещенной в России террористической организации ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 город освободили от боевиков, но в декабре тем удалось вернуть контроль над древним городом. Новое наступление под Пальмирой началось в середине января и после перерыва возобновилось 6 февраля. 2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Пальмиры. В настоящее время инженеры проводят разведку и разминирование освобожденных районов.