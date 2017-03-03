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03.03.2017 16:12
7 Комментариев

Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой

В боях за Пальмиру получил тяжелейшие ранения начальник управления боевой подготовки штаба Западного военного округа Петр Милюхин. Его спецрейсом доставили в военный госпиталь им. Бурденко в Москве.

Об этом сообщает infox.ru.

По данным «Фонтанки», генерал-майор Петр Милюхин пострадал около недели назад. Подорвавшись на мине, он потерял обе ноги и глаз. На месте он получил первую помощь, но после ухудшения состояния его перевезли в Москву. Это первый российский генерал, который ранен в САР.

«Он у нас. Сказать больше мы не имеем права», – сообщили «Фонтанке» 3 марта в 56-м отделении госпиталя.

МО РФ

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Звание генерал-майора Петру Ильичу Милюхину присвоено указом президента от 11 декабря 2015 года. По данным открытых источников, он находится в подчинении у генерал-полковника Андрея Картаполова, который командует группировкой российских войск в Сирии. Сам Картаполов в начале февраля был замечен на линии фронта у Пальмиры.  
 
«Фонтанка» запросила официальный комментарий у пресс-службы Западного военного округа.

Войска запрещенной в России террористической организации ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года. В марте 2016 город освободили от боевиков, но в декабре тем удалось вернуть контроль над древним городом. Новое наступление под Пальмирой началось в середине января и после перерыва возобновилось 6 февраля. 2 марта министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о взятии Пальмиры. В настоящее время инженеры проводят разведку и разминирование освобожденных районов.


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комментарии пользователей (7)
Владислав М
3 марта 2017 г. 18:03
karlson: А чего тут шуточного? Разве не военные советники советуют военным оркестрам, где лучше выступать?
karlson
3 марта 2017 г. 17:49
Владислав М: Это такая шутка российского либерала? Вообще-то военные советники есть на любой войне. Из самых разных стран.
Snaky
3 марта 2017 г. 17:40
Владислав М: Вариант, кстати.
Владислав М
3 марта 2017 г. 17:39
Snaky: А кто сказал, что генерал там воевал? Может он там просто место под концерт присматривал, в честь очередного взятия Пальмиры.
Ex-Cop
3 марта 2017 г. 17:24
Грустно. Генералу терпения и мужества пережить случившееся.
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