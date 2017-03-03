Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%

В январе и феврале в Петербурге сдали в эксплуатацию 950 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше итогов первых двух месяцев прошлого года.

Как сообщает комитет по строительству 3 марта, в феврале застройщики сдали 197 домов на 7,7 тысячи квартир. В частности, 10 жилых домов в комплексах «Северная долина» и «Юнтолово» сдал «Главстрой СПб». Компания обратилась за разрешениями на ввод еще до Нового года. Однако долгое время получала отказы Госстройнадзора и даже успела подать на ведомство в суд.

В январе этого года застройщики сдали еще 21 дом. Это 530 тысяч кв. м жилья. Для сравнения — за январь и февраль 2016-го года было сдано 795 тысяч «квадратов» жилья.