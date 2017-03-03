Смольников не полетел в Москву на матч с ЦСКА

Защитника футбольного клуба «Зенита» Игоря Смольникова не оказалось среди тех футболистов, которых главный тренер Мирча Луческу взял на матч 18-го тура чемпионата России, который пройдет завтра, 4 марта, в Москве. По информации официального сайта петербургской команды, всего на эту игру 3 марта отправилось 24 футболиста.

Полностью состав выглядит так:

вратари: Юрий Лодыгин, Андрей Лунев, Егор Бабурин;

защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Николас Ломбертс, Луиш Нету, Иван Новосельцев, Доменико Кришито, Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Эрнани, Маурисио, Ибрагим Цаллагов, Артур Юсупов, Жулиано, Йоан Молло, Данни, Роберт Мак, Олег Шатов;

нападающие: Лука Джорджевич, Александр Кокорин, Артем Дзюба, Александр Кержаков.

Отметим, что накануне, 2 марта, Мирча Луческу заявил, что все без исключения футболисты «Зенита» полностью готовы к игре с ЦСКА. Всю самую важную информацию об этой встрече можно прочитать в материале «Фонтанки».