Кремль о расследовании Навального: пропагандистcкие выпады

Российская власть за сутки ни разу не назвала ложной или не соответствующей действительности информацию из материала ФБК о Дмитрии Медведеве, но дала понять, что премьер избежит проверки на коррупцию.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование «Он вам не Димон» 2 марта. За сутки ролик в Youtube о связи премьер-министра Дмитрия Медведева с некоммерческими фондами, владеющими элитной недвижимостью в России и за рубежом, посмотрели больше двух миллионов человек. ФБК принял пожертвований на сумму больше 1,1 млн рублей. Несмотря на общественный резонанс, официальные спикеры предпочли обсуждать не факты, а Алексея Навального.

Как следует из комментария пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле не нашлось ни одного человека, полностью осилившего расследование ФБК:

«В деталях – нет, не ознакомлены. Сообщения СМИ видели. Это не первый пример творчества этого известного осужденного гражданина», – цитировали информагентства Пескова, который дал понять, что согласен с мнением пресс-секретаря Медведева.

Наталья Тимакова накануне, 2 марта, отказалась подтверждать или опровергать изложенную в материале ФБК информацию, тоже остановившись на фигуре Навального:

«Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

Между тем пользователи соцсетей вспомнили сентябрьское заявление Владимира Путина, посвященное взлому почты Демпартии США и обвинениям в причастности России: «Послушайте, разве важно, кто взломал эти данные? Важно содержание того, что было предано огласке», — резюмировал тогда Путин.

Насчет Медведева президент лично еще не высказывался. Молчит и сам премьер. Зато в сетях активно вспоминают его комментарий в декабре 2015 года по поводу расследования ФБК и «Новой газеты» о возможных коррупционных связях генпрокурора Чайки:

«Это (публикации) часто носит заказной характер, это часть политической борьбы. Но если есть информация, правоохранительные органы обязаны ее анализировать и принимать решение в рамках существующих процедур... Только так мы можем создать правовое государство. Общественный резонанс – это нормально, на него должна следовать юридически выверенная реакция властей».

В свежем расследовании ФБК много места и времени уделено окружению Дмитрия Медведева, которое имеет прямое отношение к некоммерческим фондам – обладателям роскошеств. Сокурсник премьера, член совета директоров Газпромбанка и бенефициар почти всех упомянутых в материале ФБК фондов Илья Елисеев заявил прессе:

«Коммерческие и некоммерческие организации, в которых я выступаю акционером, учредителем или руководителем, занимаются разрешенной законом хозяйственной и иной деятельностью в моих интересах либо в благотворительных целях. Ни с кем из политических деятелей или государственных служащих эти юридические лица не связаны», – процитировали его «Ведомости».

Но и мимо Елисеева не прошел заданный Кремлем тренд:

«Недавние информационные вбросы являются примером очевидной политической пропаганды и не имеют под собой никаких реальных оснований».

О возможности обращения в суд с иском о защите чести и достоинства банкир не сказал ничего.

Нет пока реакции от Алишера Усманова. Он упомянут применительно к дому на Рублевке. Якобы олигарх просто подарил близкому к Медведеву фонду недвижимость стоимостью 5 млрд рублей. ФБК направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела по статьям 290 УК «Получение взятки» и 291 УК «Дача взятки».

Гендиректор «Сейм-Агро» и член совета директоров агрокомплекса «Мансурово» Андрей Медведев, которого ФБК назвал двоюродным братом премьера, считает расследование вымыслом и фольклором. Он уверяет, что не получал помощи от Дмитрия Анатольевича.

«Если бы это было действительно так, как истинный патриот нашего государства, я бы истинно опечалился. Такие обвинения не имеют под собой основания», – сказал он РБК.

В российском представительстве неправительственной организации по борьбе с коррупцией Transparency International (TI) воздержались от поспешных выводов. Замруководителя TI Илья Шуманов в эфире «Эха Москвы» обратил внимание на отсутствие прямой связи между Медведевым и активами, но отметил:

«Вопрос, связанный с регистрацией земельных участков и прочих объектов недвижимости на некоммерческие организации, – это такая форма сокрытия конечных бенефициаров. И она практикуется не только в России».

Александр Ермаков,

«Фонтанка.ру»