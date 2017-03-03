Генпрокуратура уведомила Бастрыкина о преступлении замглавы СК Петербурга Гилиной

Заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь направил шефу Следственного комитета России Александру Бастрыкину постановление, в котором он просит организовать уголовное преследование заместителя начальника Следственного комитета Петербурга Екатерины Гилиной. Документ касается результатов проверки, проведенной Генпрокуратурой по известному ранее коллективному обращению сотрудников Следственного комитета Новгородской области, который еще недавно возглавляла Гилина.

Ключевое слово в этой истории – «поборы».

По информации «Фонтанки», сегодня, 3 марта, в 10 часов утра, заместитель генерального прокурора России Виктор Гринь подписал постановление в отношении заместителя начальника Следственного комитета Петербурга Екатерины Гилиной. Данный документ в порядке статьи 37 УПК РФ, говорящей, что прокурор уполномочен выносить мотивированные постановления о направлении материалов в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам, выявленным прокурором нарушений законодательства, был сегодня же, 3 марта, направлен на имя начальника Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Напомним, что в конце декабря прошлого года приказом Александра Бастрыкина Екатерина Гилина с должности исполняющей обязанности начальника СК по Новгородской области переведена на пост четвертого (некоторые говорят, искусственного) заместителя начальника СК Петербурга Александра Клауса. При этом, по данным «Фонтанки», пост четвертого заместителя Клауса был организован в срочном порядке приказом того же Бастрыкина (для этого одна из должностей в СК Центрального района была сокращена). А перед возвращением Гилиной в Петербург в российских СМИ появилась информация о коллективной жалобе сотрудников СК Новгородской области по поводу Гилиной. Это обращение было послано и в администрацию президента, и на имя генерального прокурора страны.

По данным «Фонтанки», постановление подписано Виктором Гринем после проверки, проведенной Генпрокуратурой. В ее материалах находятся показания бывших подчиненных Гилиной не только о бессистемных и беспорядочных кадровых перестановках, запугиваниях сотрудников и их незаконных увольнениях, но и о том, что собранные Гилиной на протяжении 2016 года с подчиненных 300 тысяч рублей под предлогом помощи подшефному детскому дому не дошли до адресата. По информации «Фонтанки», в рамках проверки был опрошен и директор подшефного дома-интерната для умственно отсталых детей, который также сообщил, что никаких денег не получал.

В результате 3 марта и появилась подпись Гриня на постановлении об организации уголовного преследования в отношении Гилиной по статье 286 УК РФ – «Злоупотребление служебным положением».

Заметим, что это не первое постановление Гриня в отношении Гилиной. Первое было направлено Александру Бастрыкину еще осенью 2015 года. Оно касалось незаконного привлечения к уголовной ответственности коммерсантов супругов Буравлевых по статье "Мошенничество" (впоследствии задержанные Буравлевы были освобождены судом). Более того, в материалах той проверки есть показания самих предпринимателей, что подчиненные Гилиной взамен на свободу просили оклеветать руководителей силовых ведомств Новгородской области.

Также ранее Александру Бастрыкину были направлены и другие результаты процессуальных проверок. В частности об оговоре с точки зрения Генпрокуратуры Гилиной своего заместителя Симкина, чтобы скрыть нарушения при приемке нового здания областного управления СК.

По данным «Фонтанки», предыдущие постановления находятся во втором управлении Главного следственного управления Следственного комитета России (по Северо-Западу). Как витиевато и дипломатично «Фонтанке» прокомментировал собеседник в Генеральной прокуратуре, «по непонятным причинам, посредством незаконных, на наш взгляд, отказов и последующих их отмен руководство СКР защищает Гилину».

– Любой бы из нас минимум вылетел со службы при таких нарушениях за месяц, – добавил он.

Но, на взгляд «Фонтанки», причины как раз прозрачны.

В Следственном комитете России ни для кого не секрет, что Екатерина Гилина была в добрых отношениях как с арестованным ныне начальником Собственной безопасности ведомства Михаилом Максименко, так и лично с Александром Бастрыкиным. А что касается его отношения к громким арестам его подчиненных летом прошлого года, то оно доходчивей всего было выражено в январе 2017 года на селекторном совещании с руководителями региональных следственных комитетов. Тогда Александр Бастрыкин якобы заявил, что ФСБ сфальсифицировала уголовные дела на честных сотрудников, а он добьется их освобождения. Кстати, еще пару недель назад эти слова цитировали сотни сотрудников СК и ФСБ.

Как предположил собеседник «Фонтанки» в центральном аппарате СК России, «при таком практически публичном отношении, Гилина для Александра Ивановича является своего рода рубежом, который он не может сдать».

– Правда, сегодня силы его уже не те, ведь позицию Генпрокуратуры по отношению к Гилиной поддерживает служба «М» ФСБ (контроль за правоохранительными структурами. – Прим. ред.), – заявил высокопоставленный сотрудник.