В международной гостинице и башне Трампа в Нью-Йорке (Trump International Hotel and Tower) произошел пожар, в результате которого пострадал один человек, сообщает The New York Post.

Отмечается, что пожар возник на 47-м этаже здания. В настоящее время возгорание удалось потушить.

По данным издания, один человек пострадал в результате отравления угарным газом.