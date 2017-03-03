Еще
18:07 03.03.2017
Пришлите свою новость!
18:02
Россиянин попытался заработать на онкологическом заболевании 15 млн рублей
17:54
Жулиану вызван в сборную Бразилии
17:49
Уволенный глава Фонда капремонта Ленобласти собирается на каток
17:39
В школе на Гагарина подросток пырнул ножом одноклассника
17:36
Лавров вспомнил про посла, Обаму и обезьян
17:22
Петербуржец сам нашёл свой угнанный «Ниссан», но с другими номерами
17:14
Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирия, "Оскар", революция
17:12
Расчеты С-300 и С-400 из-под Петербурга поедут на стрельбы в Ашулук
17:00
Еврокомиссия требует от членов ЕС принимать больше беженцев
16:54
«Немец» под Кингисеппом врезался в столб у ДОТа времен войны
16:49
«СКА-1946» впервые стал победителем регулярного чемпионата МХЛ
16:46
Бывший сенатор от Новгорода заочно арестован по делу о взятке
16:42
Городские жилкомсервисы снизили задолженность за электроэнергию
16:32
В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо
16:27
Сборная России выиграла серебро эстафеты на ЧМ по лыжам
16:20
Губернатор Дрозденко ударил по геям анекдотом
16:16
Ввод жилья в Петербурге за 2 месяца вырос на 20%
16:12
Генерал ЗВО подорвался на мине под Пальмирой
16:04
Смольников не полетел в Москву на матч с ЦСКА
15:55
Васильевскому острову вместо пляжей пообещали променад вдоль ЗСД
15:50
Генпрокуратура уведомила Бастрыкина о преступлении замглавы СК Петербурга Гилиной
15:43
В небоскребе Трампа произошел пожар
15:38
Петербуржец в четвертый раз «заминировал» шведский самолет
15:30
Банковских мошенников, похитивших 1,6 миллиона, задержали полицейские Петербурга
15:26
Смольный выставит на торги помещения на Невском и Литейном для хостелов
15:25
В Петербурге стало на четырех автоподставщиков меньше
15:17
Рынок рекламы Петербурга в 2016 году вырос на 15%
15:16
Нетрезвый петербуржец едва не задушил фельдшера скорой
15:13
«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания
15:12
Система TRAPPIST-1 обошла Землю в шансах на зарождение жизни
15:07
Большой проспект Васильевского открыли после реконструкции теплосети
15:00
Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте
14:42
«Ниссан» пытался заехать в Ботанический сад
14:38
МО РФ: Операцией по взятию Пальмиры руководили российские военные советники
14:37
На Просвещения дымился ресторан «Пхали Хинкали»
14:28
Полиция отобрала оружие у зрителей ЧМ в Лахти
14:24
На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом
14:16
Пресс-секретарь Франсуа Фийона подал в отставку
14:12
В летнем сезоне Пулково расширит географию международных рейсов
14:08
Главный синоптик Петербурга: В выходные снег, но к 8 марта весеннее тепло
14:06
Песков: Кремль детально не знакомился с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией
14:05
Суд приговорил к сносу самострой в Парголово
14:01
Замминистра обороны РФ Герасимов поговорил с председателем Военного комитета НАТО
13:55
За два месяца Финляндию посетили более миллиона россиян
13:51
Студия Диснея выложила трейлер новых «Утиных историй»
12:58
Аэропорт Хельсинки готовится к забастовке
12:50
Патрушев: Количество кибератак на госресурсы России выросло в три раза
12:45
Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви
12:41
За нападение на беременную дочь петербурженку отправили в колонию на 3,5 года
12:37
В начале года в Петербурге выросла смертность от рака
12:33
Минобороны России опровергло информацию об опасных сближениях самолетов НАТО и ВКС РФ
12:29
В Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из ЕАЭС
12:11
Следователи ищут возможных свидетелей покушения на сотрудника УФСИН
12:07
В феврале в Петербурге сдали 423 тысячи квадратных метров жилья
11:56
"Квадрат.ру": Застройщику на Магнитогорской, 11, разрешили повысить этажность
11:45
Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи
11:40
Сотрудники завода «Тойота» в Шушарах пострадали в массовом ДТП у проходной
11:35
Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски
11:29
ВЦИОМ: Россияне против белорусских мидий и креветок
11:17
Продажи новых машин в Петербурге выросли на 0,1%
11:11
В правительстве передумали продавать аптечные спиртовые настойки по рецепту
11:05
Петербургский вуз лишили аккредитации
10:59
Рекордное число финок пойдет в этом году в армию
10:53
В Госдуме предложили регистрировать опасных собак
10:45
Оператор Пулково заявил об оживлении рынка: трафик вырос почти на треть
10:39
Лопнувшую теплосеть на Шелгунова починили
10:33
Переживший покушение подполковник УФСИН отвечает за строительство новых «Крестов»
10:27
"Квадрат": Васильевский остров не хочет уплотняться жильем и дорогами
10:21
СМИ: В России может появиться единый регулятор алкогольной и табачной продукции
10:09
На Народного Ополчения «Мерседес» уронил столб на «Пежо»
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.03.2017 15:38

Петербуржец в четвертый раз «заминировал» шведский самолет

Служба безопасности стокгольмского аэропорта Арланда сняла с самолета 300 пассажиров после звонка о бомбе. Телефонный терроризм взял на себя житель Петербурга.

Утром 3 марта шведская газета Aftonbladet сообщила о незапланированной задержке рейса Стокгольм – Пхукет после анонимного звонка о заминировании. Триста туристов были сняты с рейса из-за угрозы взрыва в тот момент, когда самолет уже находился на рулежной дорожке. Рейс авиакомпании Thai Airways должен был вылететь в 20.45 в четверг, 2 марта.

Судя по информации шведской прессы, пассажиров допросили. Через несколько часов самолет отправился.

По данным «Фонтанки», телефонным террористом оказался житель Петербурга Тамерлан Мусаев. В 1993 году он угнал самолет Тюмень – Петербург в Швецию, чтобы остаться за границей, но был экстрадирован в Россию и приговорен к девяти с половиной годам. Обидевшись на скандинавов, Мусаев принялся регулярно терроризировать их. Инциденты с самолетами зафиксированы в 2014 и 2015 годах.

Тамерлан Мусаев электронным письмом подтвердил «Фонтанке» авторство звонка: «Я нахожусь в Амстердаме. Вытащил из телефона батарейку, так как полиция меня найдет. Я позвонил со своего номера по 112 и сказал им о бомбе». Как признает сам Мусаев, это уже четвертое «минирование» шведского самолета.

 

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
В школе на Гагарина подросток пырнул ножом одноклассника
Бывший сенатор от Новгорода заочно арестован по делу о взятке
В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо
Генпрокуратура уведомила Бастрыкина о преступлении замглавы СК Петербурга Гилиной
В небоскребе Трампа произошел пожар
Петербуржец в четвертый раз «заминировал» шведский самолет
Банковских мошенников, похитивших 1,6 миллиона, задержали полицейские Петербурга
В Петербурге стало на четырех автоподставщиков меньше
Нетрезвый петербуржец едва не задушил фельдшера скорой
Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Сирия, "Оскар", революция

«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания

В Кабардино-Балкарии под лавиной погибли четверо

Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте

ДТП и ЧП

Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.