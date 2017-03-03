Банковских мошенников, похитивших 1,6 миллиона, задержали полицейские Петербурга

Банковских мошенников, обокравших клиентов Сбербанка на 1,6 миллиона рублей, задержали в Петербурге, Москве и Екатеринбурге.

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, сотрудники «мошеннического» отдела ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти в конце февраля взяли четырех человек, подозреваемых в хищении денег со счетов клиентов Сбербанка, совершенных за три дня – с 16 по 19 января 2017 года. По версии следствия, 19-летняя сотрудница контактного центра финансового учреждения в Екатеринбурге передавала своему 18-летнему земляку данные клиентов ПАО «Сбербанк России», номера их счетов и банковских карт, привязанных к мобильным телефонам. Он в свою очередь делился знаниями с двумя петербуржцами, 20 и 27 лет. Они оформляли поддельные доверенности от имени клиентов банка, шли в офисы операторов мобильной связи и получали дубликаты сим-карт номеров, привязанных к управлению банковскими счетами. После чего осуществляли через «Сбербанк Онл@йн» хищение средств.

Жертвами мошенников стали три человека, у которых со счетов в общей сложности были списаны миллион 669 тысяч рублей. В ходе обысков у подозреваемых были изъяты банковские карты, ноутбуки, сим-карты, мобильные телефоны, документы. Трое мужчин помещены под стражу. Женщину оставили на подписке о невыезде.

В Северо-Западном Сбербанке «Фонтанке» сообщили, что задержание подозреваемых проводилось правоохранительными органами по инициативе банка и при активном участии банковской службы безопасности. В данный момент проводятся следственные действия.