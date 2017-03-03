В Петербурге стало на четырех автоподставщиков меньше

Организаторов подставных ДТП 3 марта отправил в колонию Приморский районный суд Петербурга. Четверо молодых людей разыгрывали перед доверчивыми водителями театральную постановку с разбитыми часами.

Как сообщает горпрокуратура, Денис Казив, Вадим Барлетов, Алексей Рассказов и Сергей Пылатык с декабря 2014 по сентябрь 2015 года организовали 11 подставных ДТП на пешеходных переходах и обобрали пострадавших на сумму более 250 тысяч рублей.

Согласно разработанной схеме, Казив в роли «пострадавшего пешехода» в нужный момент фактически бросался на проезжающую мимо машину, затем демонстрировал водителю разбитые часы и требовал компенсации.

В зависимости от роли в преступной «труппе» осужденные получили разные сроки — Казив и Барлетов по 6 лет, Рассказов 5 лет и 9 месяцев, а Пылатык – 4 года. Наказание мошенники будут отбывать в колонии общего режима.

Как уже писала «Фонтанка», «пострадавшими» в подобных историях зачастую были часы с гравировкой «Моему другу и брату» и подписью главы Чечни Рамзана Кадырова. В нескольких эпизодах, о которых стало известно нашему изданию, водители отдавали мошенникам по 20 тысяч долларов.