Смольный выставит на торги помещения на Невском и Литейном для хостелов

Торги на аренду помещений и зданий для открытия хостелов проведет Фонд имущества. В списке — 20 объектов. В том числе – на Невском, Литейном проспектах, улице Марата и в пригородах Петербурга.

Комитет по туризму 3 марта опубликовал перечень из 20 нежилых помещений и зданий для открытия гостиниц. Цена их аренды будет определена по итогам торгов.

Стартовая стоимость некоторых объектов уже определена. К примеру, аренда 320 кв. м на Невском проспекте, 87, обойдется в 6 млн рублей в год (18,6 тысяч за кв. м). Самый дорогой объект — расселенное здание на улице Константина Заслонова, 8. В 2000-х его хотели снести под гостиницу. За пользование 615 кв. м придется платить как минимум 6 млн рублей в год.

Также на торги выставят здания — аварийный корпус на Невском проспекте, 106, литера Г.; бывший ЗАГС Петродворцового района на улице Аврова в Петергофе, дворовый флигель на Марата, 28.Часть хостелов может быть открыта к чемпионату мира 2018 года, рассчитывают в Смольном. Город утвердил программу поддержки 3-звездочных гостиниц и хостелов после того, как Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете отелей в жилых помещениях. Между тем хостелы и мини-гостиницы составляют 17% номерного фонда Петербурга.