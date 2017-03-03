Рынок рекламы Петербурга в 2016 году вырос на 15%

В 2016 году в Петербурге было продано рекламы на 25,26 млрд рублей (с НДС), что на 15% больше, чем в 2015 году. К такому выводу пришли эксперты Северо-Западного представительства Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) в ходе круглого стола «Рекламный рынок Петербурга: итоги и прогнозы». Причем объем рынка превысил не только показатели 2015, но и 2014 года, когда показатель составил 24,35 млрд рублей.

Как рассказала 3 марта Елена Пирожкова, директор по рекламе ЗАО «АЖУР-Медиа», принимавшая участие в круглом столе, быстрее всего в прошлом году росли продажи рекламы в Интернете – на 28,6%, до 12,3 млрд рублей. Для сравнения, в 2015 году динамика составляла +7%. По мнению экспертов, в 2017 году темпы роста сохранятся на уровне 29 – 30%.

Рекламе на радио удалось выйти из минуса и вырасти на 15%, до 1,47 млрд рублей. В 2017 году положительная динамика сохранится, хотя и замедлится до 7%, отмечают участники круглого стола.

ТВ-реклама подросла в 2016 году на 13%, до 4,5 млрд рублей, причем 70% роста, как и раньше, обеспечили федеральные рекламодатели. Таких же темпов эксперты ждут в этом году.

Объем продажи наружной рекламы вырос всего на 3%, до 3,7 млрд рублей. Среди основных событий, повлиявших на отрасль, эксперты отметили введение ГОСТ в размещении наружной рекламы, из-за которого сократилось количество носителей, и так и не состоявшиеся в городе торги на размещение, которые добавили ощущения нестабильности. Выборы в Госдуму и Законодательное собрание Петербурга сказались на результатах положительно, увеличив загрузку конструкций. В 2017 году на фоне дальнейшего демонтажа щитов и афиш рынок вырастет максимум на 1 – 2% – за счёт рекламы Кубка конфедераций и других крупных событий, готовящихся к проведению в Петербурге.

Два сегмента рынка – транзитная реклама и реклама в метрополитене – сохранили свои объёмы на уровне прошлого года – 340 млн рублей и 750 млн рублей соответственно. В 2017 году эксперты ожидают для первого сохранения объемов, для второго – роста на 5%.

А вот у печатной прессы доходы от рекламы продолжили падать, хотя темпы снижения замедлились до 12%. Всего представители данного сегмента заработали 2,2 млрд рублей. В 2017 году этот рынок потеряет еще 10%, оценили участники круглого стола.