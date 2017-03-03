Нетрезвый петербуржец едва не задушил фельдшера скорой

Медицинская помощь потребовалась фельдшеру скорой помощи после общения с пациентом в Невском районе Петербурга 2 марта. Его обидчик вместо лечения получил уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу, в 11 часов утра карета скорой прибыла по вызову к одному из домов по проспекту Солидарности. Внимание врачей понадобилось 48-летнему нетрезвому мужчине. Оказавшись в салоне медицинского автомобиля, пациент передумал ехать в больницу и схватил 24-летнего фельдшера за горло, угрожая расправой.

Буйного петербуржца доставили в отдел полиции, где против него было возбуждено уголовное дело об угрозе убийством.

Аналогичный случай в том же Невском районе произошел 15 февраля, когда скорая приехала по вызову в общежитие на улице Ткачей, где во время застолья стало плохо нетрезвому мужчине. Во время оказания помощи приятель пациента набросился на женщину-фельдшера и ударил ее кулаком по голове. Следственному комитету понадобилось меньше недели, чтобы закончить расследование и передать дело в суд.