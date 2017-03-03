Setl Group – лидер рынка России по объему ввода жилья

По итогам 2016 года первой компанией России по объемам ввода жилья стал холдинг Setl Group. Такие данные опубликовало Национальное объединение застройщиков жилья.

В данном рейтинге холдинг Setl Group обошел такие крупные компании как Группа ЛСР, Пик, Мортон, Эталон и другие.

В 2016 году компания завершила строительство жилого комплекса «More», сдав его последнюю очередь, ввела в эксплуатацию первые дома в ЖК «ЗимаЛето» и квартале «Солнечный город», несколько корпусов в микрорайоне «Семь столиц» (квартал «Лондон»), полностью реализовала три проекта высокого класса «Дом на Кирочной», «Дом у Ратуши», «The Residence», а также завершила строительство жилой части квартала «Riverside» и на полгода раньше сдала четыре дома, спорткомплекс и детсад в ЖК «GREENЛандия».

Справка о холдинге Setl Group