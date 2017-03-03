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03.03.2017 15:13
«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания
Могут ли жители Петербурга, которым не удалось попасть на общественные слушания по Генплану, повлиять на конечный вид этого документа? Узнали у начальника отдела Генерального плана Управления градостроительной политики КГА Александра Мюльберга и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.
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