«План Г»: Как повлиять на Генплан, если пропустил слушания

03.03.2017 15:13

Могут ли жители Петербурга, которым не удалось попасть на общественные слушания по Генплану, повлиять на конечный вид этого документа? Узнали у начальника отдела Генерального плана Управления градостроительной политики КГА Александра Мюльберга и депутата ЗакСа Бориса Вишневского.