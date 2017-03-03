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03.03.2017 16:27
2 Комментариев

«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи

Кадры проводников молодежной политики Петербурга пополнила бывшая активистка МГЕР и экс-помощница Вадима Тюльпанова, организации которой успешно работают с бюджетными субсидиями.
«Темная лошадка» добралась до Дома молодежи
Архив/Александр Николаев/Интерпресс

С 3 марта в ГУП «Дом молодежи», подведомственном комитету по молодежной политике администрации Петербурга, новый директор – Эльвира Реутская, ранее руководившая разными общественными организациями, ежегодно получавшими субсидии комитета по молодежной политике и комитета по природопользованию. Среди ее покровителей называют самых разных людей: двух петербургских вице-губернаторов, нескольких депутатов Государственной думы, бывшего спикера ЗакСа. Ее описывают как невероятно активного человека, одновременно «темную лошадку» и «золотую антилопу» молодежной политики Санкт-Петербурга.

Когда точно жительница Купчино Эльвира Реутская начала повально выигрывать конкурсы государственных ведомств, связанных с экологией и молодежной политикой, собеседники «Фонтанки» помнят плохо. Согласно данным СПАРК, до 2013 года она значилась учредителем туристической компании ООО "И ЭНД Т". Затем юрлицо с офисом на Невском проспекте было ликвидировано. В 2011 году создано ООО «ГК «Миракл». Буквально через полгода компания выиграла подряд администрации Невского района на сумму 235 тысяч рублей. Контракт был реализован в 2012 году – фирма организовывала уличные торжественные церемонии, посвященные 68-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню флага, Дню жертв блокады Ленинграда.

Ориентировочно в 2012 году Реутская оказалась в «Молодой Гвардии Единой России», в группе «Президиум».  Затем Реутскую познакомили с Вадимом Тюльпановым, экс-спикером ЗакСа и сенатором Совета Федерации. Протекцию в тот момент ей составили московские деятели.  В числе ее покровителей из столицы называют сенатора Артура Чилингарова, депутата Государственной думы Михаила Слипенчука и других политиков. «Она вела себя очень энергично, а главное, что могла совершенно спокойно позвонить и свести с депутатами Государственной думы и какими-нибудь еще значимыми деятелями, у нее очень много знакомств», – рассказали «Фонтанке» собеседники в «Единой России».

В 2014 году на сайте «Молодой Гвардии» появилось сообщение: «Сопредседатель рабочей группы «Президиум» «Молодой Гвардии Единой России» Санкт-Петербурга Эльвира Реутская возглавила отделение Всероссийского общества охраны природы в Петербурге. Эльвира работает в команде «Молодой Гвардии» уже несколько лет и занималась большим количеством различных проектов, в том числе экологической направленности. Один из самых ярких примеров последнего времени – это акция «Я за чистый пляж», которая прошла под руководством Эльвиры Реутской совместно с партийным проектом «Санкт-Петербург – морская столица России» летом 2013 года». 

В сообщении также говорилось о планах Реутской: провести  празднование 90-летия со дня основания общества, серию масштабных просветительских мероприятий в рамках Года Финского залива, попечителем которого является президент России Владимир Путин. 

Под мероприятие в рамках Года Финского залива она получила субсидию от комитета по молодежной политике – на Международный молодежный водный фестиваль с открытым кубком спортивных катамаранов. Формальным получателем денег стала АНО «Центр экологических проектов «Равновесие». Затем в 2015 году эта же организация выиграла конкурс комитета на 26 млн рублей на оказание услуг по организации и проведению серии молодежных общегородских мероприятий, направленных на пропаганду бережного отношения к окружающей среде. Учредитель АНО  – Алексей Равин, руководитель – Анатолий Пешков. Оба имени собеседники «Фонтанки» применительно к молодежной политике никогда не слышали, зато данные о таких физических лицах есть в аналитической системе СПАРК. Так, Равин является и являлся учредителем нескольких коммерческих структур, видом деятельности которых значатся бизнес-консультации, кроме того, Равин являлся совладельцем компании «Спецпроект», занимающейся торговлей мебелью и осветительным оборудованием (в 2013 году поставляла Петрозаводскому университету строительное оборудование), а также числится до сих пор среди владельцев ООО «Меркурий», компании, торгующей твердым, жидким и газообразным топливом, ООО «Росимпорт» и прочих. Пешков был владельцем ООО «ТК «Рубин», занимающегося транспортной перевозкой грузов, сейчас компания ликвидирована.

С 2015 года Реутская стала появляться уже на мероприятиях с крупными городскими чиновниками. Так, в январе видный эколог убирала снег вместе с Игорем Албиным, на мероприятие она пришла в шубе с оторочкой из шиншиллового меха. Летом вместе с ним же осматривала Кронштадт. При этом собеседники «Фонтанки» уверяют, что хорошим знакомым Реутской является другой вице-губернатор – Михаил Мокрецов.

С приходом нового руководства в комитет по молодежной политике – в середине 2015 года ведомство возглавила москвичка Рената Абдулина – поток бюджетных средств и субсидий, которые шли в организации, связанные с Реутской, приостановился. 

«С Абдулиной не очень отношения у них с самого начала были. Был даже случай, когда на Молодежный экологический форум, который делала Эльвира, руководители комитета пожаловались в ГАИ на то, что у автобусов Реутской якобы нет лицензии на перевозку участников форума. В итоге участники в Петергоф добирались своим ходом, а Абдулина позвонила в Смольный и попросила, чтобы губернатор не приезжал на мероприятие. Говорили, что кортеж развернулся на полпути», – рассказал один из членов «Молодежной коллегии».

«Через некоторое время у Ренаты Юрьевны с Эльвирой нашлись общие знакомые, и взаимоотношения наладились», – добавил бывший сотрудник комитета по молодежной политике.

В 2016 году у комитета по молодежной политике появился новый крупный подрядчик ГГУП «МИНЕРАЛ». За год предприятие, подведомственное комитету по природопользованию, выиграло 9 тендеров более чем на 20 млн рублей. Почти в каждом из мероприятий фигурировала Эльвира Реутская – она была и директором организованного комитетом Санкт-Петербургского молодежного экологического форума, и координатором проекта Арктического молодежного центра компетенций, организовавшего выставку на комитетские деньги, и судила конкурс "Моя Арктика".

«Реутская умеет хорошо представлять свои мероприятия и очень активная», – заступаются за нее собеседники «Фонтанки», хотя и признают: она – «темная лошадка» молодежной политики, никто толком не знает, как ей удается постоянно выигрывать подряды ведомства.

Связаться с Эльвирой Реутской, чтобы узнать ее мнение о развитии Дома молодежи и причинах карьерного роста, "Фонтанке" не удалось – личный телефон нового руководителя ГУПа выключен, а в самом учреждении "Фонтанке" сообщили, что она на совещании и сможет ответить на вопросы прессы только в понедельник.

Справка: Задача Дома молодежи – патриотическое воспитание и работа с творческой молодежью в Петербурге.

Согласно официальной информации, по итогам 2016 года финансовые поступления в адрес Дома молодежи составили 70,7 млн рублей. Из них на деятельность, приносящую прибыль, приходится только 5,7 млн: судя по предложениям на сайте, речь идет об услугах по организации и проведению мероприятий,  занятиях в комплексе интерактивной тренажерной системы с образовательными программами, а также полиграфии, аудио- и видеопродукции. Таким образом, 65 млн относятся именно к бюджетным субсидиям. Расходы составили 58 млн рублей. Последний период, за который учреждение предоставило отчет по мероприятиям на портале, — октябрь 2016 года. В нем указаны цикл экскурсий «Серебряное кольцо»,  встречи с известными людьми «Под абажуром», несколько мероприятий, направленных на развитие патриотизма (в том числе, «интеллектуального патриотизма»), фестиваль-конкурс «Юмор выше пояса» и работа с поисковыми отрядами.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (2)
plussa
3 марта 2017 г. 18:06
UPG: Ничего такая антилопа...
UPG
3 марта 2017 г. 18:04
Неудивительно, что у нее есть покровители.
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