Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте

На территории 18-го арсенала ВМФ в Кронштадте Росалкогольрегулирование проводит инвентаризацию склада, в котором нашлись тонны водки, виски и других благородных напитков.

Как стало известно «Фонтанке», сегодня, 3 марта, сотрудники Росалкогольрегулирования и военной прокуратуры пришли на территорию АО «18-й арсенал ВМФ». В кирпичном складском помещении найдена крупная партия спиртных напитков с признаками контрафакта.

По данным «Фонтанки», АО сдало в аренду склад юридическому лицу, которое, в свою очередь, сдало другому в субаренду. И с этим вторым МВД заключило договор на хранение конфиската.

Однако, по информации нашего издания, причастные к договорным отношениям лица предоставили документацию далеко не на весь товар. В настоящее время идет сверка. Кроме того, проверяются предварительные сведения, что водка уходила со склада на продажу в розницу. К работе подключена военная контрразведка.

АО «18-й Арсенал ВМФ» находится в ведении Минобороны. В 2013 году бывший гендиректор организации Олег Щеткин получил приговор за присвоение бюджетных средств.