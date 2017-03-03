МО РФ: Операцией по взятию Пальмиры руководили российские военные советники

Операция по освобождению сирийского города Пальмира от боевиков проходила под руководством российских военных, сообщил 3 марта начальник Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил РФ Сергей Рудской.

«Операция была спланирована и проведена под руководством российских военных советников», — сказал Рудской на брифинге в Генштабе ВС РФ, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

По его словам, потери боевиков в ходе операции превысили 1000 человек убитыми и ранеными.

«Решающий вклад в разгром группировки ИГ в районе Пальмиры внесли российская авиация и силы специальных операций», — добавил Рудской, слова которого приводит RNS.

1 марта агентство Reuters сообщило, что сирийская армия совместно с союзниками вошла в город Пальмира, оттеснив войска запрещенной в России террористической организации ИГ.

Террористы ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года и начали разрушать исторические памятники, находящиеся в городе. В марте 2016 года Пальмиру отбили у террористов, однако в декабре они вернули себе контроль над городом.