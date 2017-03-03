На Просвещения дымился ресторан «Пхали Хинкали»

Три пожарных расчета выехали по вызову в ресторан грузинской кухни «Пхали Хинкали» в Калининском районе Петербурга днем 3 марта. Дым оказался без огня.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по городу, пожарные прибыли в ресторан на проспекте Просвещения, 53/1, около 14.00. Возгорания там не оказалось, а огнеборцев вызвали из-за задымления, причиной которого стала пригоревшая пища.

«Все сотрудники покинули помещение до приезда пожарных», – уточнили в пресс-службе.

В самом ресторане «Фонтанке» сообщили, что хинкальная сегодня гостей кормить не будет, потому что на кухне проблемы с вытяжкой.