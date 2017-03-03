На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом

Стеклоомывающую жидкость с метанолом продавали в Красногвардейском районе Петербурга. Продукцию изъяли и отправили на склад временного хранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 3 марта, опасную «омывайку» продавали на складе автохимии и стройматериалов. Сотрудники полиции изъяли 860 литров продукции и возбудили административное дело в отношении коммерсантов.

Напомним, что 7 февраля 800 канистр с метаноловой «омывайкой» вывезли из подпольного магазина на Выборгском шоссе.

25 января 17 тысяч литров жидкости, аналогичной найденной на Якорной, изымали на одном из складов промзоны на улице Савушкина, 85. Содержание метилового спирта в ней превысило норму в 256 раз.

В декабре 2016 года из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек. В январе 2017-го в Петербурге скончались трое местных жителей, выпивших канистру стекломоя «Дед Мороз» на метиловом спирте.

Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.