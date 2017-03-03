Еще
15:08 03.03.2017
Пришлите свою новость!
15:00
Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте
14:42
«Ниссан» пытался заехать в Ботанический сад
14:38
МО РФ: Операцией по взятию Пальмиры руководили российские военные советники
14:37
На Просвещения дымился ресторан «Пхали Хинкали»
14:28
Полиция отобрала оружие у зрителей ЧМ в Лахти
14:24
На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом
14:16
Пресс-секретарь Франсуа Фийона подал в отставку
14:12
В летнем сезоне Пулково расширит географию международных рейсов
14:08
Главный синоптик Петербурга: В выходные снег, но к 8 марта весеннее тепло
14:06
Песков: Кремль детально не знакомился с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией
14:05
Суд приговорил к сносу самострой в Парголово
14:01
Замминистра обороны РФ Герасимов поговорил с председателем Военного комитета НАТО
13:55
За два месяца Финляндию посетили более миллиона россиян
13:51
Студия Диснея выложила трейлер новых «Утиных историй»
12:58
Аэропорт Хельсинки готовится к забастовке
12:50
Патрушев: Количество кибератак на госресурсы России выросло в три раза
12:45
Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви
12:41
За нападение на беременную дочь петербурженку отправили в колонию на 3,5 года
12:37
В начале года в Петербурге выросла смертность от рака
12:33
Минобороны России опровергло информацию об опасных сближениях самолетов НАТО и ВКС РФ
12:29
В Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из ЕАЭС
12:11
Следователи ищут возможных свидетелей покушения на сотрудника УФСИН
12:07
В феврале в Петербурге сдали 423 тысячи квадратных метров жилья
11:56
"Квадрат.ру": Застройщику на Магнитогорской, 11, разрешили повысить этажность
11:45
Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи
11:40
Сотрудники завода «Тойота» в Шушарах пострадали в массовом ДТП у проходной
11:35
Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски
11:29
ВЦИОМ: Россияне против белорусских мидий и креветок
11:17
Продажи новых машин в Петербурге выросли на 0,1%
11:11
В правительстве передумали продавать аптечные спиртовые настойки по рецепту
11:05
Петербургский вуз лишили аккредитации
10:59
Рекордное число финок пойдет в этом году в армию
10:53
В Госдуме предложили регистрировать опасных собак
10:45
Оператор Пулково заявил об оживлении рынка: трафик вырос почти на треть
10:39
Лопнувшую теплосеть на Шелгунова починили
10:33
Переживший покушение подполковник УФСИН отвечает за строительство новых «Крестов»
10:27
"Квадрат": Васильевский остров не хочет уплотняться жильем и дорогами
10:21
СМИ: В России может появиться единый регулятор алкогольной и табачной продукции
10:09
На Народного Ополчения «Мерседес» уронил столб на «Пежо»
10:03
Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля в Новой Москве
10:00
Поезда на оранжевой ветке идут с задержками из-за поломки состава
09:57
Разбойники с пистолетами и мачете напали на российских туристов в Мексике
09:49
Финский художник Леена Кисонен привезла в Петербург весну
09:41
Отопление вернулось в 82 дома в Купчино
09:33
Боксер Поветкин отстранен на неопределенный срок и оштрафован на $ 250 тыс.
09:25
На Сантьяго-де-Куба у мужчины изъяли сверток с наркотиками
09:17
МИД РФ прокомментировал фото американских военных на фоне Ивангорода
09:09
На стройке на Васильевском разбился рабочий
09:02
Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий
08:53
ЦБ отозвал лицензию у трех казанских банков, в том числе Татфондбанка
08:45
В Петербурге задержали предполагаемого педофила из метро
08:37
Новый глава МВД США прибыл на работу в ковбойском костюме верхом на лошади
08:29
В РФ могут ограничить ввоз белорусского сыра
08:21
В ВВС США заявили о четырех случаях опасного сближения самолетов НАТО и РФ
08:13
В Таиланде нашли живым пропавшего в море россиянина: он сутки держался за буй
08:05
Конгресс США предложил выделить $150 млн на военную помощь Украине
02:12
Бенефис Андрея Тропилло вернет атмосферу Ленинградского рок-клуба
01:55
В "Росфото" покажут фотолетопись советского джаза
01:48
Антоха МС станет еще роднее
01:31
«Крематорий» поздравит женщин заранее
01:13
Герман Садулаев представит роман о белоленточном движении
01:02
На Колтушском шоссе в подполковника УФСИН выпустили обойму из ПМ
00:55
Вячеслав Бутусов объявил о закрытии «Ю-Питера»
00:53
Священник Грозовский отбился от назойливого адвоката
00:38
Швеция возвращает воинскую повинность
00:25
Глава фискальной службы Украины задержан в Киеве по газовому делу
00:15
СМИ: Boeing готовится сократить более полутора тысяч рабочих
02/03
Новое дело полковника Захарченко касается его аппетита в роскошном ресторане
02/03
В Петербурге лишен статуса адвокат из дела убитой главы всеволожского Росреестра
02/03
В Госдепе отметили успехи России в борьбе с отмыванием денег
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
03.03.2017 14:24

На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом

 

Стеклоомывающую жидкость с метанолом продавали в Красногвардейском районе Петербурга. Продукцию изъяли и отправили на склад временного хранения.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области 3 марта, опасную «омывайку» продавали на складе автохимии и стройматериалов. Сотрудники полиции изъяли 860 литров продукции и возбудили административное дело в отношении коммерсантов.

Напомним, что 7 февраля 800 канистр с метаноловой «омывайкой» вывезли из подпольного магазина на Выборгском шоссе.

25 января 17 тысяч литров жидкости, аналогичной найденной на Якорной, изымали на одном из складов промзоны на улице Савушкина, 85. Содержание метилового спирта в ней превысило норму в 256 раз.

В декабре 2016 года из-за отравления средством для очистки ванн «Боярышник» в Иркутске скончалось 76 человек. В январе 2017-го в Петербурге скончались трое местных жителей, выпивших канистру стекломоя «Дед Мороз» на метиловом спирте.

Запрет на продажу товаров, при изготовлении которых использовался метиловый спирт, действует в России с 2007 года. Выпитые 10 граммов метанола вызывают слепоту, а после 30 граммов наступает смерть.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21

Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге

Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45

В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ

В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00

Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»

Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Тонны водки нашли на арсенале ВМФ в Кронштадте
На Просвещения дымился ресторан «Пхали Хинкали»
Полиция отобрала оружие у зрителей ЧМ в Лахти
На Якорной прикрыли торговлю «омывайкой» с метанолом
Патрушев: Количество кибератак на госресурсы России выросло в три раза
За нападение на беременную дочь петербурженку отправили в колонию на 3,5 года
Минобороны России опровергло информацию об опасных сближениях самолетов НАТО и ВКС РФ
Сотрудники завода «Тойота» в Шушарах пострадали в массовом ДТП у проходной
Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски
Переживший покушение подполковник УФСИН отвечает за строительство новых «Крестов»
Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов
Авторитеты ответят за обиду дамы с финским паспортом
Плохой, хороший, наградной
Шесть наградных пуль от майора
Паркмен не спас «БМВ»
Кого обвинили в покушении на премьера Черногории
"Аль-Каида" научила Родину защищать
Совершенно секретный подполковник Федосов
Уголовный разворот в деле “Порше” против скорой
Похищенный бриллиант сбежал в Китай
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Киевское шоссе стоит в обоих направлениях из-за аварий

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На Петроградской стороне «всплыли» старинные надгробия

Как царь крестьян освободить пытался, а либералы были против

Викторина: Джакомо Кваренги. Знаем ли мы его творчество?

В Петербурге начали мыть улицы

Новости компаний
Hoff
27.02.2017 10:21
Hoff объявляет об открытии гипермаркета в Санкт-Петербурге
Компания ООО «Домашний Интерьер», управляющая сетью гипермаркетов мебели и товаров для дома под брендом Hoff, объявляет об открытии своего первого гипермаркета в Санкт-Петербурге.
«На Царскосельских холмах»
22.02.2017 15:45
В ЖК «Образцовый квартал 2» всё готово для фасадных работ
В феврале завершены работы по устройству теплового контура – установлены стеклопакеты во всех четырёх домах, и закончено остекление мест общего пользования. Работы по устройству внутриквартальных сетей выполнены в полном объёме
Navis Development Group
14.02.2017 15:00
Navis Development Group примет участие в выставке «Жилищный проект»
Мероприятие состоится 18-19 февраля в петербургском СКК (метро «Парк Победы»). Время работы - с 11.00 до 19.00. Выставка станет юбилейной и пройдет уже в 60й раз.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
10.02.2017 11:05
Банк «Санкт-Петербург» запустил ипотечную программу
Банк «Санкт-Петербург» начал выдавать ипотеку с нулевым первоначальным взносом и снизил ставки по ипотечным программам
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.