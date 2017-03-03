Пресс-секретарь Франсуа Фийона подал в отставку

Пресс-секретарь кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона Тьерри Солер подал в отставку. Об этом он сообщил 3 марта в своем микроблоге в Twitter.

«…Я принял решение оставить пост преcс-секретаря Франсуа Фийона», — говорится в сообщении, передает RNS.

2 марта французская газета Le Figaro сообщила об отставке заместителя главы предвыборного штаба Франсуа Фийона Себастьена Лекорню. 1 марта о своей отставке объявил другой представитель избирательного штаба Фийона, Брюно ле Мэр. Источники Le Figaro также сообщали, что глава предвыборной кампании Фийона Патрик Стефанини тоже подал в отставку.

Фийона подозревают в «хищении государственных средств», «взяточничестве», а также в «неправомерном использовании общественной собственности».

25 февраля французская газета Le Parisien сообщила, что Национальная финансовая прокуратура (PNF) Франции начала расследование в отношении кандидата в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийона по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги и детей. В конце января Франсуа Фийон и члены его семьи были допрошены прокуратурой после публикации в Le Canard Enchaine информации о том, что супруга Фийона на протяжении восьми лет числилась парламентским помощником кандидата в президенты и его коллеги и, фактически там не работая, получила более € 800 тыс. Кроме того, консультантами в парламенте числились двое его детей, не получившие высшего образования.