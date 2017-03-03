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03.03.2017 14:12

В летнем сезоне Пулково расширит географию международных рейсов

Несколько новых направлений появится в летнем расписании аэропорта Пулково. Об этом журналистам 3 марта сообщил коммерческий директор ООО "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин. По его словам, речь идет о запуске не менее 7 – 8 новых направлений.

"Фонтанка" уже сообщала о некоторых новинках высокого сезона. Авиакомпания "РусЛайн" впервые полетит из Санкт-Петербурга в норвежский Берген. Alitalia взяла курс на итальянскую Катанию. Ellinair в летнем сезоне начнет выполнять регулярные рейсы в греческий город Кавала.

Помимо этого, как сообщил сегодня Ильин, "РусЛайн" готов запустить из Пулково еще два новых европейских направления, но переговорный процесс пока не завершен. Представитель "ВВСС" не раскрывает планы "РусЛайна", но вероятнее всего, речь идет о полетах в Гетеборг и Дрезден. И уже объявлено, что с 3 мая "Уральские авиалинии" начнут летать в грузинский Кутаиси.

Окончательная сетка летнего расписания будет сверстана к 26 марта, когда авиакомпании перейдут на летнее расписание. И у авиакомпаний еще есть время заявить об открытии рейсов.

Как ранее сообщало наше издание, пассажирооборот Пулково за январь-февраль увеличился почти на треть – рост 28,8% к уровню аналогичного периода 2016 года. В общей сложности петербургский хаб за два месяца обслужил 1,8 млн человек.

В "ВВСС" планируют, что годовой рост пассажирооборота составит не менее 10 процентов. На рост показателей повлияют не только новые рейсы, но и увеличение частоты полетов, что уже подтвердили многие авиакомпании. Также возобновятся перелеты в Шанхай (China Eastern Airlines), Загреб (Croatia Airlines), Белград (Air Serbia), открытые из Пулково летом 2016 года. Евгений Ильин подчеркнул, что ни одна из авиакомпаний не сократит свое присутствие в Петербурге в период высокого сезона.


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