Главный синоптик Петербурга: В выходные снег, но к 8 марта весеннее тепло

Весеннее настроение покинет Петербург на ближайшие три дня. Город ждут заморозки и мокрый снег уже в субботу, рассказал 3 марта в прямом эфире интернет-канала [Фонтанка.Офис] главный синоптик Петербурга Александр Колесов:

«В ближайшие выходные мы ждём похолодание. Те тёплые дни, которые мы наблюдаем на этой неделе и экстремум, который мы получили 1 марта, сменяются прохладной погодой. Ждём отрицательные температуры и осадки в виде мокрого снега. Никуда от них пока не деться. Они ещё будут долго в нашем регионе. В ближайшие ночи заморозки могут доходить до -8 градусов».

Впрочем, дневные температуры будут стремиться к нулю, поскольку «всё равно уже весна и солнце днём будет прогревать воздушные массы». Праздничный выходной в среду, 8 марта, обещает стать по-настоящему весенним.

«Уже 7-го ждём новый циклон и вынос тёплой воздушной массы. Перспектива на 8 марта довольно хорошая. Там уже ждём потепление. И 9 марта тоже», – сообщил Александр Колесов.

Далее в течение месяца продолжатся перепады температур, смены циклонов и антициклонов и выпадение осадков в виде снега. Наиболее тёплый период месяца синоптики ждут в третьей декаде. Главный синоптик Петербурга сообщил, что тогда воздух может прогреться до 6 – 11 градусов тепла. В целом, по словам Александра Колесова, март будет тёплым.

«Ждем, что он будет теплее на 2 – 4 градуса от нормы, что для марта бывает не часто», – уточнил синоптик.

Подробный анализ изменений городской погоды от Александра Колесова читайте на «Фонтанке.ру» в ближайшее время.