Песков: Кремль детально не знакомился с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией

Кремль детально не знакомился с материалами расследования Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), в которых премьер-министр Дмитрий Медведев обвиняется в скрытом владении недвижимостью стоимостью в миллиарды рублей. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Это не первые примеры творчества осужденного гражданина», — отметил Песков, пояснив, что в Кремле знают о расследовании по сообщениям СМИ. Об этом сообщает Лента.ру.

По словам Пескова, ему «нечего добавить» к словам пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, которая отмечала, что считает бессмысленным комментировать «пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа», заявившего о вступлении с предвыборную гонку.

Накануне Фонд борьбы с коррупцией, основанный оппозиционером Алексеем Навальным, опубликовал расследование о якобы связанных с Медведевым благотворительных и некоммерческих фондах. По версии авторов материала, глава правительства через людей из своего ближайшего круга общения распоряжается многомиллиардными активами, включающими усадьбу в Курской области, виноградники в Краснодарском крае и Тоскане, яхты. В расследовании фигурирует и дом на Кутузовской набережной, о котором писала "Фонтанка".

Упоминаемый в публикации однокурсник Медведева, вице-президент Газпромбанка Илья Елисеев, в свою очередь, заявил «Ведомостям», что управляемые им фонды и активы никак не связаны с главой правительства.