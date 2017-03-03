Замминистра обороны РФ Герасимов поговорил с председателем Военного комитета НАТО

По инициативе натовской стороны 3 марта состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации – первого заместителя министра обороны РФ генерала армии Валерия Герасимова с председателем Военного комитета НАТО генералом Петром Павелом.

Это первый контакт высокого уровня по военной линии после принятия Советом НАТО решения о заморозке отношений с Россией, сообщает Минобороны России.

Стороны обменялись мнениями по актуальным проблемам обеспечения безопасности, перспективам восстановления взаимодействия по военной линии, предотвращению инцидентов и участия представителей альянса в международных мероприятиях, проводимых оборонным ведомством России.

"Начальник Генерального штаба ВС РФ привлек внимание собеседника к имеющимся озабоченностям, связанным с существенным усилением военной активности Североатлантического альянса вблизи российских границ, а также развертыванием системы передового базирования ОВС НАТО", – говорится в сообщении.

Генерал армии Валерий Герасимов проинформировал генерала Петра Павела о ключевых международных мероприятиях и учениях, организуемых российским оборонным ведомством в 2017 году.

"Стороны подтвердили необходимость взаимных шагов, направленных на снижение напряженности и стабилизацию обстановки в Европе. Генерал армии Валерий Герасимов и генерал Петр Павел договорились о продолжении подобных контактов", – добавлено в сообщении.