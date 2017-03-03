Восемь неудобных пуль спасли строителя Новых Крестов

Когда в подполковника УФСИН, на котором лежит вся тактика строительства Новых Крестов, в упор стреляют 8 раз - версия напрашивается служебная. 47news знает, как все шло по минутам.

Заголовок "На Колтушском шоссе в подполковника УФСИН выпустили обойму из ПМ" имеет привкус расправы уголовников над сотрудником тюрьмы или колонии. Действительно, исходя из информации, которую журналисты добыли в ночь со 2 на 3 марта, 34-летний подполковник УФСИН по Петербургу и Ленобласти Николай Чернов ехал на своей иномарке домой, а на восьмом километре Колтушского шоссе к нему вплотную смогли подобраться преступники.

На полдень 3 марта 47news уже собрал детальнее картину с места события.

– 17:40 – поступает сообщение во всеволожскую полицию о том, что на повороте в деревню Старая стоит иномарка, а в ней окровавленный мужчина;

– 17:45 – на место прибывает наряд полиции, который докладывает, что ранен подполковник ФСИН Чернов;

– 18:00 – на месте уже работает руководство всеволожской полиции, подъезжают сотрудники главка;

(Когда они прибыли, выяснилось, что всю ситуацию заметил 63-летний водитель BMW X5, который выезжал со стороны агрофирмы "Выборжец". По его словам, он увидел, что в "Ниссане" опущено стекло, а водитель не двигается.

Мужчина остановился, а когда стал подходить, заметил, как неподалеку в серые "Жигули" девятой модели садятся двое мужчин. Обоим немного за тридцать, один из них был в черной куртке, второй в плаще. Их машина уехала в сторону деревни Старая. Подойдя к автомобилю, свидетель понял, что у раненого перебито горло.)

– 19:45 – Чернова оперируют во всеволожской больнице, извлекают шесть пуль, две достать пока невозможно.

Но помимо точных фактов 47news увидел еще и логику.

Черный Nissan X-Trail подполковника Чернова стоял на повороте спокойно. То есть ни резкого тормозного пути, ни каких-либо еще подозрений, что иномарку остановили принудительно, не обнаружено. Правое боковое стекло было опущено до конца, так что ни одна из восьми пуль не повредила машину. Получается, что Чернов остановился и смотрел, когда к нему подойдут.

Когда человек таким образом ожидает знакомого, то этот знакомый садится на место рядом с водителем. В противном случае если ты с кем-то встречаешься, то выходишь из машины, чтобы поздороваться. Здесь – ни то, ни другое. Так что Чернов не знал этих людей. Так бывает, когда на дороге что-то происходит, тебя не касающееся, – например, кто-то сломался, а ты останавливаешься и готов выслушать.

Если бы Чернов почуял опасное, то наверняка нажал бы на газ. Но он не понял. Убийца выстрелил в упор восемь раз. То есть выпустил всю обойму пистолета Макарова (экспертиза уже дала заключение о типе пуль). Все восемь попали в Чернова: две – в шею, три – в правое плечо, правую руку и правую часть груди, а три – в живот.

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