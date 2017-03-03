Патрушев: Количество кибератак на госресурсы России выросло в три раза

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что число хакерских атак на государственные ресурсы в 2016 году увеличилось до более чем 52,5 млн.

Как 3 марта сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на РИА Новости, по словам Патрушева, информационные ресурсы России, включая ресурсы органов власти субъектов государства и органов местного самоуправления, постоянно подвергаются деструктивному внешнему информационно-техническому воздействию.

«В целом по стране в прошлом году выявлено и нейтрализовано более 52,5 млн компьютерных атак. Для сравнения: в 2015 году их было 14,4 млн», — уточнил секретарь Совбеза.

Также он пояснил, что цель этих атак заключается в попытке нарушить режим функционирования технических средств, включая российский государственный сегмент сети Интернет, а также получить информацию ограниченного доступа.

«В то же время защищенность информационных систем от компьютерных атак и средств компьютерной разведки остается недостаточной и в большинстве случаев не отвечает существующим угрозам», — добавил Патрушев.