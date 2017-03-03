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03.03.2017 12:45

Суд рассмотрит иск против передачи Исаакия церкви

Смольнинский суд принял к рассмотрению иск против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви. Заявители отстаивают право на свободный доступ к культурным ценностям и уличают правительство Петербурга в превышении полномочий.

Как следует из картотеки суда, административным истцом выступает петербуржец Сергей Бакешин. Он оспаривает законность распоряжения комитета имущественных отношений Смольного (КИО) № 160-р «Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, Исаакиевская площадь, 4а».

Документ подписан 30 декабря 2016 года и допускает возможность изъятия собора из оперативного управления ГМЗ «Исаакиевский собор» без предоставления ему других помещений, заключение договора о передаче храма РПЦ в безвозмездное бессрочное пользование, а также музейных коллекций и предметов и является подготовительной частью распоряжения о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви на 49 лет.

По мнению Бакешина, КИО нарушает права граждан на приобщение к культурным ценностям, поскольку «музей Исаакиевский собор перестает существовать», а федеральное законодательство не допускает передачу коллекций в безвозмездное пользование религиозным организациям.

Истец также указывает, что собственник имущества (в данном случае – город) вправе изъять из ГМЗ имущество, если оно является излишним, не используемым или используемым не по назначению.

«Исаакиевский собор не является для ГМЗ и используется им по назначению – в качестве музея-памятника», – уточняет Бакешин.

Еще один признак незаконности распоряжения КИО – отсутствие заявки РПЦ на передачу имущества религиозного назначения.

«Согласно ответу вице-губернатора Санкт-Петербурга Мокрецова на обращение депутата ЗакСа Вишневского, предусмотренные документы религиозная организация не представила», – указано в иске.

Кроме того, Смольный должен был на своем сайте в недельный срок опубликовать принятое к рассмотрению заявление РПЦ. Его нет.

«КИО не имел права принимать никаких решений, связанных с подготовкой к передаче Исаакиевского собора», – уверен истец.

Первое заседание в Смольнинском суде назначено на 13 марта.


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