За нападение на беременную дочь петербурженку отправили в колонию на 3,5 года

В Петербурге суд приговорил мать, ударившую ножом свою беременную дочь, к трем с половиной годам колонии общего режима. Женщина вину не признала и заявила, что все вышло случайно.

Как сообщила 3 марта пресс-служба прокуратуры Петербурга, 65-летняя местная жительница оказалась на скамье подсудимых за попытку убийства собственной дочери 17 апреля прошлого года. В одной из квартир на Васильевском выпившая женщина схватилась за нож и, как минимум, раз ударила свою 30-летнюю дочь в живот. Правоохранители квалифицировали вред, который получила пострадавшая, как легкий. Однако в это время она находилась на девятом месяце беременности, и после нападения ей потребовалась медицинская помощь.

65-летнюю женщину обвинили в попытке убийства, но она пыталась убедить следствие, что все произошло случайно.

Государственный обвинитель настаивал: женщина уже была судима за похожее преступление, так что новое покушение — это уже опасный рецидив. Однако дочь попросила для матери снисхождения. Суд отправил пенсионерку на три с половиной года в колонию общего режима.