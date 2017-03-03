В Госдуму внесли законопроект о запрете «санкционки» из ЕАЭС

Минфин внес в Госдуму законопроект, который запрещает оборот на территории России отдельных товаров, поступающих из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Соответствующая информация размещена в пятницу, 3 марта, на сайте правительства.

В сообщении сказано, что принятие законопроекта позволит повысить контроль за оборотом запрещенных в России товаров.

«Законопроектом предлагается наделить правительство России правом вводить в стране запрет на оборот отдельных категорий товаров, в первую очередь в отношении товаров, при ввозе которых на территорию государств Евразийского экономического союза уплачены таможенные пошлины по ставкам, отличным от установленных единым таможенным тарифом союза», — считают авторы документа.

Законопроект рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 22 февраля 2017 года.

2 марта замглавы Роспотребнадзора Михаил Орлов заявил, что ведомство может начать блокировку сайтов, торгующих санкционными товарами.