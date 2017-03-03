В феврале в Петербурге сдали 423 тысячи квадратных метров жилья

Более 423 тысяч квадратных метров жилья введено в эксплуатацию в Петербурге в феврале 2017 года. Лидерами стали Выборгский и Петроградский районы города.

Как 3 марта сообщили в пресс-службе комитета по строительству, за предыдущий месяц застройщики сдали 197 домов на 7685 квартир. Больше всего новых домов — 25 — появилось в Выборгском районе города, где новоселов ждут 3663 квартиры.

В Петроградском районе ввели в эксплуатацию 2 дома на 733 квартиры. В Невском районе появились 3 дома на 1291 квартиру.

Кроме того, строители сдали выставочную галерею в Колпинском районе, автозаправочную станцию «АЗС № 334» в Кировском районе, а также ряд объектов социальной инфраструктуры, производственных и коммерческих помещений.