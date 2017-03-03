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03.03.2017 12:02
Главный синоптик Петербурга о "весеннем обострении"
1 марта в Петербурге наблюдалась самая теплая погода с 1989 года. Ровно 27 лет назад температура достигла 5 градусов выше нуля. На этот раз было еще теплее, но вскоре погода испортилась и стало пасмурно. О том, в каких погодных условиях мы будем жить этой весной, рассказал главный синоптик Петербурга Александра Колесов.
Отметим, что по словам главного синоптика петербургского гидрометцентра Александра Колесова, к 8-9 марта ожидается потепление. К концу месяца температура воздуха может прогреться до 11 градусов. Правда, в ближайшие дни возможны заморозки. Температура ночью может доходить до минус 8 градусов.
Аудиоподкст эфира:
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