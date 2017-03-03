Главный синоптик Петербурга о "весеннем обострении"

03.03.2017 12:02

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

1 марта в Петербурге наблюдалась самая теплая погода с 1989 года. Ровно 27 лет назад температура достигла 5 градусов выше нуля. На этот раз было еще теплее, но вскоре погода испортилась и стало пасмурно. О том, в каких погодных условиях мы будем жить этой весной, рассказал главный синоптик Петербурга Александра Колесов.