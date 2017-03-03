Российская компания построит космодром для Папуа-Новой Гвинеи

Российская компания согласилась построить космодром для Папуа-Новой Гвинеи. Правительство провинции Новая Ирландия проводит переговоры с российской компанией, которая создала международный консорциум для строительства космопорта, заявил губернатор провинции Джулиус Чэнь.

Его слова 3 марта передает RNS со ссылкой на издание Papua New Guinea Today.

Джулиус Чэнь отказался сообщить название российской компании. Как указывает издание, эта компания «пользуется поддержкой со стороны российского правительства и президента Владимира Путина». Информация о стоимости проекта не раскрывается. «Уже подсчитано, что сумма составит несколько миллиардов долларов», — пишет издание.

Проект строительства космодрома, который будет расположен в Новой Ирландии, был анонсирован Джулиусом Чэнем два года назад.

«Это очень деликатные переговоры», — подчеркнул Джулиус. Поясняя причины, почему он не раскрывает подробности, губернатор сказал, что не хочет помешать «консорциуму обеспечить международную поддержку проекта».

По словам губернатора, управляющая проектом компания договорилась с несколькими международными компаниями в сфере запусков спутников, и они активно ищут новые участки для создания космодромов вблизи экватора. Джулиус отметил, что Новая Ирландия находится в идеальном месте для запуска спутников из-за своей близости к экватору.