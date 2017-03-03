Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски

Россельхознадзор отправил обратно в Оренбург из Петербурга щенка хаски.

Как сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу 3 марта, собаку привезли в Cеверную столицу в специальной клетке в качестве груза самолетом. В Пулково стали проверять документы на перевозку и нашли ошибки в оформлении ветеринарного сертификата.

Фото: Управление Россельхознадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Он, по мнению сотрудников Россельхознадзора, не соответствовал Единым ветеринарным требованиям при ввозе на территорию Евразийского экономического союза. Щенка не вакцинировали против бешенства.

В результате проведенной проверки собаку вернули отправителю в Оренбург.