Чиновники не пустили в Петербург щенка хаски
Россельхознадзор отправил обратно в Оренбург из Петербурга щенка хаски.
Как сообщает пресс-служба управления ведомства по Петербургу 3 марта, собаку привезли в Cеверную столицу в специальной клетке в качестве груза самолетом. В Пулково стали проверять документы на перевозку и нашли ошибки в оформлении ветеринарного сертификата.
Он, по мнению сотрудников Россельхознадзора, не соответствовал Единым ветеринарным требованиям при ввозе на территорию Евразийского экономического союза. Щенка не вакцинировали против бешенства.
В результате проведенной проверки собаку вернули отправителю в Оренбург.