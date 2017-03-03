ВЦИОМ: Россияне против белорусских мидий и креветок

Россияне любят продукты из Белоруссии за качество, но категорично настроены к санкционке, которую везут из союзного государства.

Согласно результатам, опубликованным на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения 3 марта, продукты питания из Белоруссии в нашей стране пользуются популярностью: их покупают около половины опрошенных. При этом 79 процентов считают качество продуктов высоким.

Чаще всего покупают молоко и молочные продукты (28 процентов), чуть реже мясо, колбасы (16 процентов) и конфеты (9 процентов). Впрочем, если качество нареканий не вызывает, то в вопросе цены россияне не сошлись. 40 процентов жителей страны считают, что продукты из Белоруссии слишком дорогие, 39 процентов считают их дешевыми.

Несмотря на тоску по пармезану и другим деликатесам из Евросоюза, которые перестали появляться на прилавках магазинов, 76 процентов опрошенных считают, что нужно жестко пресекать случаи ввоза подобной еды из соседнего государства.

Еще категоричнее оказались те, кто вовсе не покупает белорусские продукты: 84 процента против санкционки по поддельным и недействительным сертификатам. В числе таких продуктов, к примеру, могилевские мидии, белорусские креветки и сельдь. При этом привезенные из Белоруссии морепродукты, по данным опроса, покупают только 2 процента россиян.