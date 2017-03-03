Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»
В этот уик-энд возобновляется чемпионат России по футболу-2016/17. В субботу в 16.30 на поле московского стадиона "ВЭБ-Арена" выйдут футболисты ЦСКА и "Зенита". "Фонтанка" разобралась заранее, что в этом матче интересного и на что стоит обратить внимание по ходу встречи.
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Сколько воспитанников петербургского футбола выйдет на поле?
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Сколько чемпионатов видел Сергей Игнашевич?
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Что сказали тренеры перед игрой?
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Встречались ли главные тренеры команд в российском чемпионате?
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Как правильно пишется фамилия главного тренера ЦСКА?
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Как изменились составы команд за зимнюю паузу?
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Изменились только составы?
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Какие турнирные задачи у команд?
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Кто свистит в свисток?
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Где можно посмотреть матч?
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Кто выиграет?
1
Сколько воспитанников петербургского футбола выйдет на поле?
Гарантированно один – и в составе ЦСКА.
Виктор Васин – будущее обороны ЦСКА и, возможно, сборной России. Виктор Ганчаренко, главный тренер ЦСКА, руководил "Уфой" до декабря 2016 года и прекрасно понимает возможности Васина, который в Уфе был в аренде. Васин вырос как игрок в "Спартаке" из Нальчика, дебютировал в сборной в Воронеже в товарищеском матче против бельгийцев, получил травму крестообразных связок колена, покатался по арендам и готов начать сезон в качестве основного футболиста ЦСКА. Отдельно отметим, что в обороне "Зенита" играют итальянец и португалец, который иногда не допрыгивает до соперника.
2
Сколько чемпионатов видел Сергей Игнашевич?
Сергею Игнашевичу летом исполнилось 37 лет, и он самый результативный российский защитник: на высшем уровне Сергей забил 61 гол. В премьер-лиге Игнашевич дебютировал в августе 1999 года против сочинской "Жемчужины" за самарские "Крылья".
Президентом России был еще не Путин, проезд в маршрутке стоил 3 рубля 50 копеек, пачка модных сигарет – 20 рублей. Сергей Николаевич настоящая глыба, и жаль, что в 2010 году он так и не перешел в "Зенит". Между ЦСКА и "Зенитом" есть джентльменское соглашение на уровне президентов клубов, блокирующее переходы игроков.
3
Что сказали тренеры перед игрой?
Ганчаренко на момент сдачи этого материала не успел что-то сказать. Луческу на брифинге на базе "Зенита" в Удельном парке пропесочил агента Олега Шатова Кахора Муминова за интервью газете "Спорт-Экспресс": "Я разговаривал с этим агентом. Очень много неправды в его интервью, очень много провокаций с его стороны. Он должен был подумать перед тем, как давать это интервью, и не создавать проблем между Шатовым и остальными ребятами".
4
Встречались ли главные тренеры команд в российском чемпионате?
Да, дважды. В августе в Уфе "Зенит" в первом туре чемпионата сыграл сухую ничью. 30 ноября 2016 года в 16-м туре Жулиано и Александр Кокорин в последние 10 минут забили два мяча.
5
Как правильно пишется фамилия главного тренера ЦСКА?
Не так, как мы привыкли. 12 октября 2013 года Виктор Гончаренко перешел в российский чемпионат, оставив белорусский БАТЭ, в котором он сделал себе имя и как игрок, и как тренер. Гончаренко возглавил "Кубань", и второй буквой его фамилии была "о". В субботу в официальном протоколе впервые фамилия лучшего тренера Белоруссии 2008 года будет писаться "Ганчаренко". Как сообщили в этом межсезонье, Виктор Михайлович попросил писать его фамилию именно так. Фамилия Луческу за три зимних месяца изменений не претерпела.
6
Как изменились составы команд за зимнюю паузу?
Сильно. В "Зенит" пришло 6 футболистов, из которых в итоге в главной команде прописались пятеро: Сергей Зуйков из астраханского "Волгаря" перебрался в "Зенит-2" к Радимову. Ибрагима Цаллагова, Андрея Лунева, Йоана Молло пока в официальных играх за "Зенит" нам не показывали. Бранислав Иванович и Эрнани вышли в стартовом составе в Брюсселе и не сыграли в ответном матче против "Андерлехта". Иванович пропустил первый забег Франка Ачимпонга и после поражения в Бельгии признал свою вину словами "за такие ошибки выгоняют из команды". Важно: "Зенит" покинул Аксель Витсель.
ЦСКА уже которое трансферное окно ведет себя очень аккуратно. Из аренд вернулись: упомянутый Васин; бразилец Витиньо, который формально в ЦСКА с осени 2013 года, но большую часть этого времени провел в аренде в "Интернасионале" (за ЦСКА в 15 матчах забил один гол в ворота "Торпедо"; судя по всему, из Витиньо Ганчаренко должен вылепить нового Ахмеда Мусу); нигериец Аарон Оланаре вернулся из аренды из китайского "Гуанчжоу Фули". Команду покинули трое: Александр Цауня стал свободным агентом, Карлос Страндберг залег в "Брюгге", Ласина Траоре вернулся в "Монако", откуда он и был арендован.
7
Изменились только составы?
Нет. Всю зиму столичные спортивные журналисты отмечали, что Виктор Ганчаренко затеял тактическую революцию в ЦСКА: годами москвичи играли схему 1-4-2-3-1. Теперь 1-3-4-3. Так в России практически никто не играет, но много кто добивается успеха в Европе (к примеру, "Челси" Антонио Конте с этой схемой почти выиграл английский чемпионат). В "Зените" стабильность: 7-й год 1-4-2-3-1. Иногда кажется, что можно уже попробовать что-то неожиданное.
8
Какие турнирные задачи у команд?
Хотелось бы верить, что разные. "Зениту" нужно обогнать "Спартак", иначе будет непросто. Отрыв от первого места – 5 очков. Поэтому "Зениту" нужна только победа: "Спартак" играет в воскресенье с "Краснодаром", потеря очков в южной столице существенно усложнит жизнь петербургской команды.
ЦСКА тоже нужно выигрывать: армейский клуб третий, разница с "Зенитом" – одна победа. Та самая, которая возможна в субботу.
9
Кто свистит в свисток?
Главная звезда этого межсезонья – саранский арбитр Александр Егоров, который с помощью тренера по фитнесу сбросил 15 килограммов. Поисковики вам помогут найти его фотографии из сентября 2016 года и фотографии из января 2017-го. Такой прорыв принято сопровождать хэштегом "уважение".
10
Где можно посмотреть матч?
Да практически везде. Игру покажут во всем Старом Свете, от Японии до Румынии. В частности, в ОАЭ и Боснии с Герцеговиной. Спекулянты будут ждать желающих на подходах к стадиону. В Петербурге есть очень много мест, где после финального свистка вам будет весело в любом случае.
11
Кто выиграет?
Если вы следите за линиями букмекеров и верите в магию цифр, то "Зенит" идет с коэффициентом 2,6 за чистую победу, ЦСКА – почти за 3.
Готовил Федор Погорелов, "Фонтанка.ру"