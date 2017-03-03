Все, что надо знать о матче ЦСКА - «Зенит»

6 Как изменились составы команд за зимнюю паузу?



Сильно. В "Зенит" пришло 6 футболистов, из которых в итоге в главной команде прописались пятеро: Сергей Зуйков из астраханского "Волгаря" перебрался в "Зенит-2" к Радимову. Ибрагима Цаллагова, Андрея Лунева, Йоана Молло пока в официальных играх за "Зенит" нам не показывали. Бранислав Иванович и Эрнани вышли в стартовом составе в Брюсселе и не сыграли в ответном матче против "Андерлехта". Иванович пропустил первый забег Франка Ачимпонга и после поражения в Бельгии признал свою вину словами "за такие ошибки выгоняют из команды". Важно: "Зенит" покинул Аксель Витсель.

Аксель Витсель в игре против ЦСКА в августе 2016 года//Евгений Васильев/интерпресс

ЦСКА уже которое трансферное окно ведет себя очень аккуратно. Из аренд вернулись: упомянутый Васин; бразилец Витиньо, который формально в ЦСКА с осени 2013 года, но большую часть этого времени провел в аренде в "Интернасионале" (за ЦСКА в 15 матчах забил один гол в ворота "Торпедо"; судя по всему, из Витиньо Ганчаренко должен вылепить нового Ахмеда Мусу); нигериец Аарон Оланаре вернулся из аренды из китайского "Гуанчжоу Фули". Команду покинули трое: Александр Цауня стал свободным агентом, Карлос Страндберг залег в "Брюгге", Ласина Траоре вернулся в "Монако", откуда он и был арендован.