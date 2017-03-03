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03.03.2017 11:17

Продажи новых машин в Петербурге выросли на 0,1%

6573 новых легковых и легких коммерческих автомобиля было продано в Петербурге в январе 2017 года. Это на 0,1% (или на 6 машин) больше показателя за январь 2016 года, посчитали в агентстве «Auto-Dealer-СПб». Статистика опубликована 3 марта.

По итогам первого месяца года пять брендов в топ-10 показали положительный результат, всего рост продаж зафиксирован у 20 марок. Лидером автомобильного рынка Северной столицы продолжил оставаться Hyundai, занявший 1-е место по итогам 2016 года. На второе место вышла KIA, которая в прошлом году не попала даже в первую тройку.

Из премиальных брендов провалил начало года Audi, который упустил традиционное 3-е место в данном сегменте Land Rover.

«Показатель января можно воспринимать как позитивный результат – если не брать в расчет данные по продажам Daewoo и Opel за прошлый январь, то можно было бы говорить о более серьезном росте рынка», – считает генеральный директор «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин. По его мнению, позиции Hyundai как лидера рынка будут и дальше укрепляться, так как бренд вывел на рынок новый Solaris.

 

 


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