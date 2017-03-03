Tele2 – один из лучших работодателей России по версии HeadHunter

Tele2 второй раз подряд вошла в ТОП-100 лучших работодателей России по версии HeadHunter. За год компания поднялась в рейтинге на 9 пунктов и заняла в нем 14-ю строку.

Также оператор стал одной из наиболее привлекательных для соискателей компаний и был назван одним из работодателей с самыми развитыми HR-процессами.

Рейтинг лучших работодателей составляется на основе трех показателей: учитываются мнения соискателей, отзывы сотрудников и экспертная оценка эффективности департаментов компаний, ответственных за работу с персоналом.

Напомним, что в 2016 году Tele2 также получила статус аккредитованного работодателя АССА − Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров. Это свидетельствует о высоком качестве обучения специалистов в области финансов и учета. Аккредитация АССА говорит об эффективности инвестиций оператора в человеческий капитал и характеризует компанию как ответственного работодателя c сильным HR-брендом.