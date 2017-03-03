Петербургский вуз лишили аккредитации

Рособрнадзор за прошедшую неделю полностью лишил аккредитации четыре вуза, еще у четырех приостановил действие образовательной лицензии, сообщила 3 марта пресс-служба ведомства.

По результатам проведенных Рособрнадзором проверок в период с 22 февраля по 2 марта аккредитации лишились филиалы Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права в Новосибирске, Красноярске и Краснодаре, а также Институт экономики в Москве.

Частично аккредитации лишились Новороссийский институт (филиал) Московского гуманитарно-экономического университета и Государственный институт экономики, финансов, права и технологий.

Кроме того, приостановлено действие лицензии у Борисоглебского филиала Института менеджмента, маркетинга и финансов, Самарского института бизнеса и управления, Института технологии туризма и Индустриального института.

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.