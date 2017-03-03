Оператор Пулково заявил об оживлении рынка: трафик вырос почти на треть

На 28,8% вырос пассажирооборот аэропорта Петербурга по итогам двух месяцев 2017 года. Об этом "Фонтанке" 3 марта сообщил коммерческий директор компании "Воздушные ворота Северной столицы" Евгений Ильин.

По данным оператора Пулково, за январь-февраль текущего года трафик составил 1,8 млн пассажиров. За аналогичный период 2016 года услугами аэропорта воспользовались 1,4 млн человек.

Как заявил Ильин, прирост зафиксирован и на внутренних линиях (плюс 26 процентов), и на международном направлении (36 процентов). По итогам 2017 года в ВВСС ожидают рост трафика не менее чем на 10%. Представитель Пулково отметил, что наблюдается оживление рынка.

Напомним, пассажирооборот петербургского аэропорта в 2016 году составил 13,2 млн пассажиров.