Лопнувшую теплосеть на Шелгунова починили

Энергетики ночью 3 марта закончили ремонт лопнувшей трубы, которая накануне оставила без тепла больше 160 жилых домов в Невском районе Петербурга.



Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», дефект на трубе диаметром 600 мм на улице Шелгунова обнаружили 2 марта около 11.45. В зоне коммунальной аварии оказались 188 зданий, среди которых 161 жилой дом, — в них энергетики ограничили центральное отопление.

Кроме того, 9 детских садов, 2 лечебных и 6 учебных учреждений поставили на проток. В 01.15 ремонтная бригада закончила работы, подачу тепла восстановили. Но, по данным читателей, тепло вернулось не во все дома.

«В домах на улице Седова у перекрестка с Красными Зорями больше суток нет отопления. Горячая вода подается с перебоями и пониженной температуры», – написал житель Невского района.

Энергетики пояснили, что задержка с подачей тепла, скорее всего, связана с управляющими компаниями, которые после сообщений энергетиков ограничивают теплоснабжение.