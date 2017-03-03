Переживший покушение подполковник УФСИН отвечает за строительство новых «Крестов»

Сотрудник УФСИН по Петербургу и Ленобласти, на которого вечером 2 марта было совершено покушение, занимает должность начальника отдела технадзора и эксплуатации объектов строительства УФСИН. В его компетенцию входит технический надзор за строительством крупнейшего в Европе изолятора временного содержания в Колпинском районе Петербурга.

Напомним, что покушение на подполковника УФСИН Николая Чернова было совершено 2 марта около 17.30 на восьмом километре Колтушского шоссе. Его Nissan X-Trail, стоящий на обочине, заметил проезжающий мимо водитель. Боковое стекло водителя было опущено. Как выяснилось, в Чернова была выпущена в упор вся обойма из пистолета Макарова. Он получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот.

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