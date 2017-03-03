МРСК Северо-Запада построит в Пскове зарядную станцию для электромобилей

В 2017 году филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Псковэнерго» построит первую в области зарядную станцию для электротранспорта.

Планируется, что электрозаправка стандарта Mode 3 с потребляемой мощностью 30 кВт будет установлена в центре Пскова вблизи ресторанно-гостиничного комплекса на улице Некрасова. Для электроснабжения станции энергетики построят ЛЭП от действующей на его территории подстанции 10/0,4 кВ.

Проект будет полностью реализован за счет электросетевой компании, ориентировочно его стоимость оценивается в 0,5 млн рублей.

Напомним, ранее филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» и Администрация Псковской области заключили Соглашение о взаимодействии в сфере реализации мероприятий по созданию и повышению доступности зарядной инфраструктуры для электротранспорта на территории Псковской области.

МРСК Северо-Запада уже использует электромобиль Renault KANGOO Z.E. в филиале «Карелэнерго».

В рамках соответствующей Всероссийской программы ПАО «Россети» планируют развернуть зарядную инфраструктуру во всех регионах ответственности.

Справка о компании ПАО «МРСК Северо-Запада»