СМИ: В России может появиться единый регулятор алкогольной и табачной продукции

Вице-премьер правительства РФ Александр Хлопонин обратился с письмом к президенту Владимиру Путину, в котором предложил создать единого регулятора для алкогольной и табачной продукции.

Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли и двух федеральных чиновников.

Один из собеседников издания уточнил, что речь идет о создании агентства, которое объединило бы функции контроля по борьбе с контрафактной и контрабандной продукцией на обоих рынках, что приведет к распространению действия Единой государственной автоматизированной информационной системы учета алкоголя (ЕГАИС) на оборот табачных изделий.

Еще один источник издания рассказал, что видел письмо с одобрительной резолюцией президента Путина.

Пресс-секретарь Александра Хлопонина Наталья Платонова эту информацию комментировать отказалась. «Варианты решений будут доложены ему до конца марта», — объяснила Платонова.

По словам собеседников газеты, новый регулятор может быть создан на базе Росалкогольрегулирования (РАР), которое с января 2016 года находится в подчинении у Минфина.

О том, что регулирование рынка табака может перейти от Минсельхоза к Минфину, пишет также газета «Ведомости» со ссылкой на трех федеральных чиновников. По словам одного из них, по итогам обращения Хлопонина к Путину было дано поручение о совершенствовании госрегулирования производства и оборота табачной продукции, а в нем сказано о ЕГАИС.

В то же время один из чиновников финансово-экономического блока рассказал газете, что пока окончательное решение не принято. По его словам, не ясно, будет ли оборот табака контролировать действующая ЕГАИС или необходима новая IТ-система. «К ЕГАИС много вопросов, к тому же все помнят коллапс при ее введении», — пояснил он.

В ноябре 2016 года Хлопонин уже давал поручение Минфину и Минсельхозу проработать вопрос о внедрении ЕГАИС на табачном рынке. Тогда против выступили представители отрасли.

Ассоциация производителей табачной продукции «Табакпром» направила письмо в адрес председателя правительства Дмитрия Медведева с просьбой не допустить распространения действия ЕГАИС на производство и оборот табачной продукции. «Распространение на нее ЕГАИС является неэффективной и избыточной мерой», — говорилось в письме. Авторы письма напомнили премьеру, что ЕГАИС появилась на алкогольном рынке, когда объем нелегальной продукции достигал 40%, а собираемость акцизов — всего 60%. Между тем, по их мнению, ситуация в табачной отрасли принципиально иная и свидетельствует «о высоком уровне собираемости акцизов, 99%, практически полном отсутствии нелегальной продукции».