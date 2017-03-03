Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» на уровне А+ (I)

2 марта 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг кредитоспособности АО ССМО «ЛенСпецСМУ» (входит в ГК «Эталон») на уровне А+ (I). Прогноз по рейтингу – «стабильный».

По итогам проведенного анализа агентство выделило следующие положительные факторы (показатели приведены в соответствии с консолидированной отчетностью АО ССМО «ЛенСпецСМУ» и его дочерних компаний по МСФО):

высокие показатели ликвидности (на 30.06.2016 активы компании с учетом дисконтирования превышают обязательства более чем в 1,5 раза)

высокий уровень рентабельности (за период 30.06.2015 – 30.06.2016 рентабельность по EBITDA составила 21%)

низкие валютные риски (в долговом портфеле компании отсутствуют обязательства, номинированные в иностранной валюте)

Аналитики агентства отдельно отметили невысокий уровень общей долговой нагрузки (на 30.06.2016 отношение чистого долга к EBITDA за период 30.06.2015 – 30.06.2016 составило 0,75), а также комфортный график погашений долговых обязательств, обусловленный оптимизацией кредитного портфеля в 2016 году (основной объем погашений приходится на 2019 – 2020 гг.)

Помимо этого, рейтинговое агентство в качестве положительных факторов указало высокую степень информационной прозрачности, сильные рыночные и конкурентные позиции АО ССМО «ЛенСпецСМУ», а также высокое качество корпоративного управления и стратегического планирования менеджментом компании.

Среди факторов, оказывающих сдерживающее влияние на уровень рейтинга, агентство указало сложную ситуацию на рынке жилой недвижимости (по мнению агентства отсутствуют предпосылки для существенного увеличения платежеспособного спроса и цен на жилье).

Методика присвоения рейтинга и информация о присвоенном рейтинге размещена на сайте Эксперт РА, официальный пресс-релиз агентства продублирован на финансовом сайте АО ССМО «ЛенСпецСМУ».

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