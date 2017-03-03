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03.03.2017 10:16
3 Комментариев

Окно для экспорта ищут в Петербурге

Идея создания русской Alibaba провалилась, признали вслед за чиновниками крупнейшие ретейлеры и начали рубить окно для экспорта самостоятельно. Правда, за отсутствием конкурентоспособных товаров, торговать придется «арт-объектами».
Окно для экспорта ищут в Петербурге
©PressFoto/ vlad_star

В ближайшее время в Северной столице начнет работать «Экспортный портал Санкт-Петербурга», агрегатор, который позволит городскому малому и среднему бизнесу торговать с миром через такие онлайн-площадки, как Amazon, Alibaba, Rakuten и другие. Инициаторами проекта, презентованного 2 марта в Центре импортозамещения и локализации Петербурга, стал не Смольный, а сами предприниматели, а точнее крупнейшие интернет-ретейлеры, входящие в Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ), – «М.Видео», «Эльдорадо», MediaMarkt, «Юлмарт» и др.

Как рассказал на пресс-конференции глава объединения Алексей Федоров, он поможет воплотить в жизнь то самое поручение, которое президент РФ Владимир Путин дал еще в 2015 году, выступая перед Федеральным собранием, а именно разработать меры для поддержки «российских частных компаний в сфере электронной торговли, чтобы российские товары поставлялись через Интернет во все страны мира». 

Идея тогда получила название «русской Alibaba», по аналогии с крупной китайской интернет-площадкой. Выдвигались различные варианты ее реализации, в частности свое предложение внес и чеченский олигарх Руслан Байсаров. Однако все они «требовали много сот миллионов долларов» и реализованы не были, подытожил Алексей Федоров. Вывод один — вместо того, чтобы изобретать велосипед, нужно пользоваться тем, что уже есть, то есть уже раскрученными иностранными площадками — Amazon, Alibaba, Rakuten и др.

Однако их создатели отнюдь не ждут отечественных торговцев с распростертыми объятиями. Крупнейшие интернет-ретейлеры уже успели набить шишки, пытаясь что-то продать через иностранцев. Например, оказывается, что Amazon не хочет работать с российскими юрлицами, а многие товары, чтобы продавать в другой стране, надо сертифицировать. Чтобы научиться торговать на новой площадке, участникам АКИТ понадобилось полгода, а то и год. «Небольшой бизнес с этим сам никогда не справится», – считает Алексей Федоров.

Поэтому участники ассоциации решили поделиться опытом и создать портал, который будет работать по принципу единого окна, помогая предпринимателям находить более перспективные для их продукции рынки, переводить информацию о своих товарах, правильно загружать ее на онлайн-витрину, а также сертифицировать продукцию. В первые полгода сервис будет бесплатным, затем АКИТ начнет взимать комиссию за посредничество, но ее сумма пока не называется. Портал, в который члены АКИТ вложили 27 млн рублей, уже полностью написан и станет доступным для тестирования в ближайшее время.

Петербургская площадка станет пилотным проектом, в дальнейшем опыт предполагается распространить на всю страну. Однако представители Смольного, присутствовавшие на презентации, уже сейчас предлагают изменить позиционирование. «Может быть, назвать не «Экспортный портал Санкт-Петербурга», а «Экспортный портал родом из Санкт-Петербурга», – отметил глава комитета по предпринимательству Эльгиз Качаев. Алексей Федоров пообещал еще раз подумать над названием и обязательно согласовать его с властью.

Кроме чапельников и балалаек

Если верить Смольному, то с экспортом у нас и сейчас дела обстоят неплохо. По словам главы комитета по промышленной политике и инновациям Максима Мейксина, сейчас товары на внешние рынки поставляют 208 крупных и средних и 600 – 650 малых предприятий. В 2016 году они вывезли за границу товаров на 15,8 млрд долларов. Крупнейшими экспортерами являются производители транспортных средств, продуктов питания, а также машиностроители и металлурги. 

Но цифры, приведенные чиновником, базируются на данных таможенной статистики, а значит, достоверно не известно, какая часть этих товаров произведена в Петербурге, а какая привезена из других регионов, чтобы отправить из нашего порта.

Кроме того, в основном это касается оптовых поставок, тогда как направление, которое, выполняя поручение президента, взялся развивать АКИТ, относится к рознице.

Здесь все обстоит куда хуже. Только через площадку Aliexpress в Россию поступает 300 млн интернет-посылок, тогда как в обратный путь за рубеж уходит лишь 2 млн, то есть в 150 раз меньше. Из Петербурга уходит около 50 тыс. заказов в год.

В АКИТ ожидают, что к 2018 году число компаний, зарегистрированных на «Экспортном портале Санкт-Петербурга», превысит 10 тысяч, а объем поставок вырастет в 2 – 2,5 раза от нынешнего объема — до 100 – 150 тысяч заказов. «Россия может поставлять не только, что называется, чапельники и балалайки. До 40% товаров, продающихся у крупных ретейлеров, вроде «М.Видео», «Эльдорадо», MediaMarkt, это российская или собранная в России продукция», – подчеркнул он. Также, по его мнению, экспортным потенциалом обладают такие категории, как детские игрушки и ювелирные изделия.

Была бы хорошая платформа, а что экспортировать – найдется, согласился советник президента по развитию Интернета Герман Клименко, специально приехавший в Петербург для разговора с авторами проекта. «Есть так называемая теория возможностей. Кто бы мог подумать, что Белоруссия будет на миллиард в год продавать "танчики" (игра World of Tanks. – Прим.ред.)? Поэтому главное – это создать условия», – считает он.

Но есть риск наступить на те же грабли, что и Минпромторг, в прошлом году запустивший проект по продвижению российской продукции на китайской интернет-площадке AliExpress. Он оказался провальным из-за низкой конкурентоспособности отечественных товаров, признало ведомство.

По словам Алексея Федорова, одной из причин такой ситуации является сложная процедура возврата НДС, из-за которой российский предприниматель платит налог дважды — у себя на родине и в той стране, куда отправил товар. Глава АКИТ выразил надежду, что со временем этот порядок получится упростить. Пока же он порекомендовал отправлять за рубеж «товары без штрих-кода». «Берете обычную чашку, рисуете на ней лаком по трафарету, и она уже стоит других денег, потому что арт-объект», – поделился он.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
Bandos
3 марта 2017 г. 11:33
Я ржал во весь голос, когда увидел на Aliexpress русские магазины с товаром, который можно просто купить у нас в этих же наших магазинах, но дешевле. Например всякие дрели и болгарки на Али дороже чем на полках тех же магазинов. Бред. Да и в этом случае всё равно дешевле купить у китайца за копейки с бесплатной доставкой.
BrotherRabbit
3 марта 2017 г. 10:51
>> "Берете обычную чашку, рисуете на ней лаком по трафарету и она уже стоит других денег, потому что арт-объект" потрясающая свежая мысль очевидно, авто имеет богатый успешный опыт коммерческой деятельности в конкурентной среде
Udel
3 марта 2017 г. 10:35
Арт-объектами? Или объедками (что уже делается): Чайка — РБК: "Отец мне помогает подзатыльниками" Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/interview/business/01/03/2017/58b6e1789a794726962d2c8b
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