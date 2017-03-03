Поезда на оранжевой ветке идут с задержками из-за поломки состава
Пассажиры утром 3 марта жалуются на скорость движения поездов в петербургской подземке. Причиной сбоя в движении стал сломавшийся на оранжевой ветке состав.
О том, что на оранжевой ветке из-за поломки состава задерживаются поезда, в районе 9.40 сообщили читатели. В пресс-службе метрополитена «Фонтанке» уточнили, что поезд сломался на станции «Ладожская», когда высаживал пассажиров.
Когда движение поездов будет восстановлено, уточняется.