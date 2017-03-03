Найдено тело второго погибшего при обрушении тоннеля в Новой Москве
Спасатели обнаружили тело второго рабочего, погибшего при обрушении конструкций с жидким бетоном в строящемся тоннеле на Калужском шоссе (Новая Москва), заявил 3 марта источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось об одном погибшем и трех пострадавших.
"В 09.33 извлекли тело второго погибшего", — сказал источник.
Напомним, обрушение произошло на площади 40 кв. метров на 23-м километре Калужского шоссе в Новой Москве. ЧП случилось 2 марта.
Источник: РИА Новости