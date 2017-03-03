Отопление вернулось в 82 дома в Купчино

Ремонт трубы во Фрунзенском районе Петербурга закончили в ночь на 3 марта. Восемьдесят два дома снова отапливаются в обычном режиме.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ОАО «Теплосеть Санкт-Петербурга», энергетики закончили ремонт у дома 18а по улице Димитрова около трех часов ночи, после чего потребителям вернули горячую воду и отопление.

Напомним, что труба диаметром 1000 мм дала сбой 2 марта около пяти вечера. Попавшие в зону аварии дома перевели на пониженные параметры теплоснабжения.