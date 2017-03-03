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03.03.2017 09:33

Боксер Поветкин отстранен на неопределенный срок и оштрафован на $ 250 тыс.

Российский боксер Александр Поветкин, проваливший допинг-тест, отстранен Всемирным боксерским советом (WBC) на неопределенный срок и оштрафован на $ 250 тыс. Об этом сообщает WBC в Twitter. Отмечается, что Поветкин сможет подать заявку на восстановление в организации через год.

Напомним, в феврале начался судебный процесс, в котором друг другу противостоят Александр Поветкин и американский боксер Деонтей Уайлдер. Бой между ними был отменен из-за положительной пробы Поветкина на мельдоний. Американская сторона настаивала на компенсации в размере $ 5 млн. Российская сторона подала ответный иск о несправедливой отмене боя с гораздо большей суммой — $ 34,5 млн. Первый этап судебного разбирательства завершился в пользу американского боксера.

Источник: "Коммерсантъ"


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