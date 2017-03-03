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03.03.2017 09:25

На Сантьяго-де-Куба у мужчины изъяли сверток с наркотиками

Пакет с психотропным веществом изъяли у мужчины в Выборгском районе Петербурга 1 марта.

Как стало известно «Фонтанке», около половины десятого вечера внимание сотрудников полиции привлек молодой человек, который шел мимо дома №2, корпус 1, по улице Сантьяго-де-Куба. Подозрительного мужчину задержали и досмотрели. Выяснилось, что при себе у него был перемотанный липкой лентой сверток с неким веществом. Экспертиза показала, что это наркотик весом более 180 граммов.

Возбуждено уголовное дело. 28-летний подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.

 


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